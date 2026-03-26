【モデルプレス＝2026/03/26】俳優の清原果耶（きよはら・かや／24）が、6月より世田谷パブリックシアターにて上演される『レディエント・バーミン Radiant Vermin』にて2度目の舞台に挑む。稽古がスタートする前の彼女にインタビューを実施し、約3年前に初舞台・初主演を飾った『ジャンヌ・ダルク』当時の心境や今回の舞台に懸ける思い、今後の活動についても聞いた。【写真】清原果耶、美肩輝くノースリ姿◆「レディエント・バー