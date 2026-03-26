【モデルプレス＝2026/03/26】超特急の草川拓弥が主演を務め、俳優の西垣匠が共演したテレビ東京系ドラマ「みなと商事コインランドリー」シリーズ（通称：「みなしょー」／2022年〜2023年）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて無料配信中。本記事では作品の魅力を振り返る。【写真】草川拓弥＆西垣匠が熱烈キス◆草川拓弥＆西垣匠「みなと商事コインランドリー」今作は、漫画・缶爪さわ、原作・椿ゆずによる同名作を実写ド