【モデルプレス＝2026/03/26】櫻坂46が、4月8日発売の「anan」2491号（マガジンハウス）に登場。メンバーへの思いや今の人間関係について語っている。【写真】櫻坂人気メンバー2人、ミニ丈からスラリ美脚輝く◆櫻坂46、選抜メンバー16人が表紙登場新しい楽曲をリリースするたびに、それまでの作品とは異なる魅力を放ち、ファンを魅了し続けている櫻坂46。2020年に“櫻坂46”として活動をスタートしたのち、新たな仲間である三期生