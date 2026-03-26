【モデルプレス＝2026/03/26】King ＆ Princeの永瀬廉が3月25日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。大物俳優とのプライベートでの交流を明かした。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉、大物俳優と食事へ永瀬は「先日福山さんと大泉さんと3人でご飯行ってまいりました」と、「ラストマン」で共演した福山雅治、大泉洋と食事に行った