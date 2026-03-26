【モデルプレス＝2026/03/26】タレントのpecoが3月25日、自身のInstagramを更新。セルフカットしたヘアスタイルを公開した。【写真】30歳ママタレ「80年代の図書館にいる子」テーマのセルフカットヘア◆peco、セルフカットしたヘアスタイル披露pecoは「毛先が痛みすぎてスッカスカなっちゃってたから、おうちで5cmくらい切ったらしっかり重くなっていいかんじ」と記し、ソロショットを投稿。「（ちなみに髪の毛のハサミなんてない