メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の教師による盗撮事件を受け、市の教育委員会が再発防止策をまとめました。 名古屋市教育委員会は2025年から2026年にかけて、児童・生徒を盗撮した小学校の教師3人と中学校の部活動の外部顧問1人を、懲戒免職にしています。 再発防止のためプロジェクトチームを2025年10月に立ち上げていて、その最後の会議が26日開かれました。 そしてチームの意見を元に、30の取り