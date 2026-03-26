沖縄県名護市の辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府京田辺市）の女子生徒ら2人が死亡した。痛ましい事件であり、まずはご冥福をお祈りしたい。この事故について、地上波テレビはあまり扱いたくないようだ。下手にテレビで言うとBPO（放送倫理・番組向上機構）案件になりそうという雰囲気がある。新聞でも左派系では扱いが少ない。被害者の名前は出てくるものの、加害者の名前はネット上では知られているが、オールドメ