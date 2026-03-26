大阪・ＭＢＳラジオが２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。同局の「ヤングタウン」（月〜日曜・後１０時）の月曜日パーソナリティーが、現在の「カベポスター」から「豪快キャプテン」に代わることが発表された。「カベポスター」は今春より東京に進出するため番組を卒業する。同局は約２年半にわたり活躍した「カベポスター」に感謝。後任の「豪快キャプテン」については現在「ヤングタウンＮＥＸＴ」金曜日を