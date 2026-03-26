和歌山市は４月２０日から「中学校全員給食」がスタートすることを２６日までに発表した。同市では家庭から弁当を持参できない生徒に対して栄養バランスのとれた給食を早期に提供することを目的として、平成２４年度から選択制デリバリー給食を導入。さらに、令和２年度に学校全員給食の導入を表明し、実現に向けた取り組みを行ってきた。同市は多様な献立を実現する充実した調理設備に加え、専用のアレルギー室も備えた安全