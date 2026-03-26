日本相撲協会は２６日、東京・墨田区のホテルで理事会を開き、今月２９日の伊勢神宮からスタートする春巡業の休場力士を発表した。左肩のケガのため春場所の４日目から途中休場した横綱・大の里（二所ノ関）は参加する。▽休場力士は以下の通り若隆景、大青山（ともに荒汐）、美ノ海（木瀬）、阿武剋（阿武松）、伯乃富士、翠富士（ともに伊勢ケ浜）、時疾風（時津風）、藤青雲（藤島）、友風（中村）