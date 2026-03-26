欧州債が下落、警戒ムードで取引開始へ＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、欧州債が下落している。独２年債利回りは7ｂｐ上昇の2.67％で推移している。イランとイスラエルの攻撃の応酬が報じられており、停戦合意への期待を覆い隠している状況。欧州株先物や米株先物は時間外取引で軟調に推移している。為替市場ではややドル買いの動きがみられている。 USD/JPY159.44EUR/USD1.1556GBP/USD1.3354