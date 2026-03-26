Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷ大森真吾（２５）が、今季初スタメンに名乗りを上げた。チームは２６日、宮の沢で紅白戦などを行い、Ｊ２藤枝とのアウェー戦（２８日）に備えた。今季ピッチに立った６試合全てで後半途中から出場してきた大森だが、この日は主力組にも入った。「今日だけでは分からないです」としながらも、初先発の可能性が高まったことに「すごいチャンスだと思うので。この機会を逃すわけにはいかない」と口