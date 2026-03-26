◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）九州国際大付が先制した。先頭の柴原奈旺芙（なおふみ＝３年）が中前安打で出塁すると、続く平間勇吏（ゆうり＝３年）の捕手への犠打と悪送球で無死二、三塁。１死二、三塁、から城野慶太主将（３年）が専大松戸の２年生左腕・小林冠太の６球目をとらえ右犠飛で先制に成功し、三塁側のアルプスからはあたたかい拍手がおくられた。九州国際大付は２回に