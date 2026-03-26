レグルスＳを勝ったテーオーグランビル（牡６歳、栗東・上村洋行厩舎、父リー）は平城京Ｓ（５月１０日、京都・ダート１８００メートル）を目指す。松籟Ｓでオープン入りを決め、美浦・国枝厩舎の定年解散に伴い栗東・橋田厩舎に転厩したアマキヒは、引き続き岩田望で大阪―ハンブルクＣ（４月１１日、阪神競馬場・芝２６００メートル）へ向かう。