◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）第３３回マーチＳ・Ｇ３（２９日、中山）で重賞初制覇を狙う原田和真騎手＝美浦・フリー＝が、愛着の深いチュウワクリスエス（牡４歳、美浦・栗田徹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）とのコンビで“恩返し”に燃えている。同馬を管理する栗田調教師とは調教の手伝いを依頼されたことから縁が始まり、自身のＪＲＡ通算全６０勝のうち、厩舎別最多の１０勝を