２４日、田んぼに育苗トレーを並べる農家の人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶3月26日】中国重慶市梁平区は、市東部の穀倉地帯として知られる。気温の上昇とともに稲の育苗などが進められ、活気ある光景が広がっている。２４日、ベルトコンベヤーで育苗トレーを運ぶ技術者。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、育苗場で作業する技術者。（重慶＝新華社記者／唐奕）２４日、田んぼに育苗トレーを並べ