横浜FCは26日、昨季まで在籍したFW伊藤翔（37）が現役を引退すると発表した。後日引退会見を実施するという。伊藤は中京大中京高から国内クラブを経由せずにグルノーブル（フランス）と契約。2010年に清水に加入してJデビューを果たし、14年に横浜M、19年に鹿島への移籍を経て、21年に横浜FCに加入した（21年8〜12月は松本へ期限付き移籍）。昨季はJ1に16試合出場で1得点だった。J1通算280試合48得点、J2通算76試合17得点。