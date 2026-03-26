「パーソルパ・リーグ2026」の開幕前日会見が26日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、ロッテのサブロー新監督、西武の西口文也監督が出席。いよいよ始まるシーズンに向けて闘志を高めた。サブロー監督は「昨年、最下位のチームらしく、ちょっと開き直ってファンの皆様がビックリするようなゲームができたらなと思います」とあいさつ。開幕投手にはドラフト2位左腕・毛利（明大）を指名。「おそらく西武さんもデータが少ないと