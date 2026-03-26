お笑いコンビ天才ピアニストが、京都の三条通で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。京都屈指のお買い物スポット三条通には、明治～大正時代のレトロ建築物を活かした素敵な店舗が点在しています。 天才ピアニストの大ファンだという女性は滋賀県在住。「琵琶湖のマーメイドでございます」と茶目っ気たっぷりに名乗った女性に、天才ピアニストは思わず笑顔になりました。 そんな