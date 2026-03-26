お笑いタレントのもう中学生（43）が25日、結婚したことを報告。お相手が俳優やタレントとして活動する恵理（32）であることも明らかになり、反響を呼んでいる。【映像】もう中学生の妻・恵理（複数カット）25日に放送された日本テレビ系バラエティー番組「有吉の壁」で、結婚したことを報告したもう中学生。放送終了後にXを更新し、「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった、恵理さんと結婚させていただくことに