ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」が27日に開幕する。男女混合の今節は、現行エンジンの使い納めとなる。金児隆太（38＝群馬）は当地の現行エンジン2節目だった昨年4月8〜11日の一般戦で優勝。その時のパートナーが、なんと今回引き当てた57号機なのだ。「そんなことってあるんですね」と驚いたが、9号機と比肩する地位まで上り詰めた良機の感触は「ちょっと、かったるかったですね。行き足、出足のフィー