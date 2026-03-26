オリックス・岸田監督が京セラドームで行われた開幕前日会見に出席し、3年連続で開幕投手を託した宮城への信頼を強調した。「WBCも行きまして、ああいう大舞台でスター選手たちと戦ってきた自信というところで、また違ったものをみせてくれると期待しています」開幕投手の最有力候補だった山下が右肘のコンディション不良を発症したこともあり、アメリカから帰国した翌日の19日に大阪・舞洲の球団施設で大役を告げた。ショー