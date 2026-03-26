東洋水産は２６日、「赤いきつねうどん」や「緑のたぬき天そば」など一部の即席カップ麺や即席ワンタン計約１２０品目を２０２６年７月納品分から値上げすると発表した。原材料費や物流費などの高騰を受け、希望小売価格を税抜きで４〜１１％引き上げ、一部のオープン価格商品は１０％値上げする。「赤いきつね」と「緑のたぬき」のレギュラーサイズの希望小売価格は税抜き２３６円から２４８円に、「推しの一杯」シリーズは３