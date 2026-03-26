「マンガ大賞2026」の授賞式で、児島青さんの代わりに登壇した担当編集者の浅井康平さん＝26日、東京都港区書店員や漫画ファンの投票で決まる「マンガ大賞2026」の授賞式が26日、東京都内で開かれ、児島青さんの「本なら売るほど」（KADOKAWA）が大賞に選ばれた。脱サラして古本店「十月堂」を開業した青年が、さまざまな人々と出会いながら、本の持つ魅力や価値に改めて気付いていく連作短編集。繊細な絵柄でリアリティーを感