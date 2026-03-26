全日本柔道連盟は26日、体重無差別で男子日本一を争う全日本選手権（4月26日、東京・日本武道館）の組み合わせを発表した。昨年の世界選手権覇者は推薦枠で出場資格を得ており、60キロ級の永山竜樹（29＝パーク24）、66キロ級の武岡毅（26＝パーク24）、90キロ級の村尾三四郎（25＝JESエレベーター）がエントリーした。武岡は初出場。昨年は66キロ級の阿部一二三と田中龍馬が推薦枠で出場しており、今年も軽量級の世界王者が重