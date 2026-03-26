東京・大田区の住宅で火事があり現在も消火活動が続けられています。2人が逃げ遅れているとの情報もあります。【映像】消火活動が続く現場付近の様子午後3時すぎ大田区池上で「家から煙が出ている」通行人から119番通報がありました。東京消防庁によりますと、火が出たのは2階建ての住宅で、ポンプ車などが出動し現在も消火活動が続けられています。2人が逃げ遅れたとの情報もあり、警視庁と東京消防庁が確認を急いでいま