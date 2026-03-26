ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃804は「私の一択Chan」をお届け！◆高額賞金に、ももクロもガチモード！お笑いコンビ・三四郎を迎えて行う今回の企画は、ももクロとゲストの日常のこだわりを調査し、親になった人が質問に対して「これ一択」と思う答えを回答。親以外のメンバーは、親が書いた“これ一択”を当てるというもの。驚くべきはその商品だ。1等はなんと「演出