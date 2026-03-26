26日午後4時37分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度3の地震がありました。県内でも震度1の揺れを観測しています。気象庁によりますと26日午後4時37分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。この地震で、盛岡市で最大震度3を観測しました。県内では大館市、鹿角市、北秋田市、大仙市、小坂町で震度1の揺れを観測しています。