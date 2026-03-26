水声社の入門書シリーズ、《知の革命家たち》の刊行が1月から始まり、読書界の注目を集めている。なにしろ最終的には250冊程度の刊行を予定しているという巨大企画なのである。 参考：元祖・令和人文主義？山本貴光と吉川浩満が語る、人文知と批評のいまと近過去 20世紀の欧米で意義ある仕事をした文筆家や芸術家を1冊につきひとりずつ紹介するもので、第1回の配本は、『ジル・ドゥルーズ』（哲学者）、『カ&#