映画24区が企画・制作する青春映画『ぼくらのレシピ図鑑シリーズ』の第5弾『桜の下のポリフォニー』が、主演に小野花梨を迎えて制作されることが決定した。 参考：SF映画部の高校生たちが“凶悪”なエイリアンと遭遇 『ハローマイフレンド』本予告公開 2018年よりスタートした、地域のみんなでつくる食の青春映画『ぼくらのレシピ図鑑シリーズ』は、地域×食×学生をテーマに、人と土