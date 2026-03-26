日清ヨークは、「十勝のむヨーグルト」と『刀剣乱舞 ONLINE』のコラボレーション第2弾「十勝のむヨーグルト腸活には、双（ダブル）の菌キャンペーン」を4月5日より実施することを発表した。 【画像あり】限定パッケージラインナップ一覧 本コラボでは、対象商品を購入して応募した全員に、『刀剣乱舞 ONLINE』のゲーム内で使用できるオリジナル便利道具『十勝のむヨーグ