テレビ大陸音頭のレギュラーラジオ番組『ラジオ大陸音頭～Radio Tairiku Ondo～』が、AIR-G'（FM北海道）にて4月1日より放送開始となる。 （関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応） 今回発表となったラジオでは、音楽のルーツや制作秘話のほか、メンバーの素顔や日常、ここでしか聴けないトーク