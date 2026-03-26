岡山県で新たに5つの建築物が国の登録有形文化財に選ばれることとなりました。このうち世界遺産登録を目指す瀬戸内市の国立ハンセン病療養所・長島愛生園では、入所者らの生活を支えた3つの建物が選ばれています。 【写真を見る】国立ハンセン病療養所・長島愛生園の建造物など新たに5つの建築物が国の登録有形文化財に【岡山】 初の国立療養所として1930年に創立された長島愛生園では、長年、病に対する国の誤った強制隔離によ