愛知・東三河で深刻な水不足が続く中、観光施設への影響が懸念されていますが、水族館や動物園では海水や地下水などを活用し、工夫を凝らしながら通常営業を維持しています。 ■水不足による水族館への影響 愛知県の東三河地方で続いている深刻な水不足。愛知県新城市の宇連(うれ)ダムでは、3月17日午後、貯水率が0パーセントになりました。管理する水資源機構は、ダムの底に溜まった水をポンプでくみ上げるな