ロジクールが2月19日に発売したワイヤレスゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」。定番マウスとして知られる「PRO X SUPERLIGHT 2」と同じ形状となっているが、スイッチ部分がラピッドトリガーに対応したことで話題となった。実際に使用してみると、調整の幅広さはもちろん、意外な発見もあった。●ホワイト・ブラックのツートンカラー 形状やセンサーはシリーズ踏襲これまでは単色のカラーリングだったが、同機はホワイトと