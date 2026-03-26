スコットランドサッカー協会（SFA）が先日発表した北中米ワールドカップ（W杯）に向けたスコットランド代表の新アウェーユニホームが注目を集めている。SFAの公式サイトによれば、今回のアウェーユニは1980年代以来となるスカーレットレッドを採用。紫のストライプがデザインを引き立て、ダイナミックさを生み出している。また、首の後ろには、国花であるアザミが描かれており、さりげなく国への敬意を表している。