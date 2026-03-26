最大のライバル日産サクラを上回る点とはKカーBEVに新顔が加わった。すでに軽商用車N-VAN e:を販売しているホンダが第2弾として送り出したN-ONE e:だ。N-ONEe:は「e:Daily Partner（イー デイリー パートナー）」をグランドコンセプトに掲げる、スタンダードBEVという性格。日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれる“日常のパートナー”を目指している。ラインアップはシンプル装備のe:G（269万9400円）と、ナビなどを標準と