キャラクターブランド「ILEMER(イルメール)」の旗艦店「ILEMER TOKYO」が、日比谷シャンテに移転オープン。その初日、10〜20代の女子を中心に絶大な人気を集める原宿系動画クリエイター・しなこさんがお祝いに駆けつけた。彼女の目を通して見えた新店舗の魅力と、ポップな店内でのハッピーなひとときをレポートする。【写真】日比谷シャンテに移転オープンした「ILEMER TOKYO」「ILEMER TOKYO」のオープンに駆けつけたしなこさん■