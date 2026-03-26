Mr.Childrenが公式Instagramを更新し、ライブ後のオフショットを披露した。 【写真】ライブ後にエレベーターの中で撮ったリラックスした雰囲気のおどけた姿のショットを公開したMr.Children ■全国アリーナツアーに先駆けて東京ガーデンシアターで“Special Prelive”開催 3月25日、Mr.Childrenが2年5カ月ぶりとなるニューアルバム『産声』をリリース。TBS日曜劇場『リブ}