【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の14thシングル「The growing up train」表題曲歌唱メンバー16人が、4月8日に発売される『anan』の表紙を飾る。さらに16人のBACKSメンバーを含めた全員で「人間関係強化塾2026」特集をジャック。現メンバー32人全員が、様々な企画に登場する。 ■櫻坂46という“青春”を体現するような表紙 今回の表紙に登場するのは、14thシングル「The growing up train」の
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