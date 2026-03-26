26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6366枚だった。うちプットの出来高が3507枚と、コールの2859枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の313枚（50円高600円）。コールの出来高トップは6万円の265枚（20円安53円）だった。 コールプット 出来高前