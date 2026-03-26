26日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1709枚だった。うちプットの出来高が1363枚と、コールの346枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の211枚（13円高256円）。コールの出来高トップは5万7875円の52枚（695円）だった。 コールプット 出来高前日比