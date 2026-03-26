26日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は10枚だった。コールの合計出来高は3枚。コールの出来高トップは6万円の2枚（70円高850円）だった。プットのの合計出来高は7枚。プットの出来高トップは4万円の3枚（35円高550円）だった。 コールプット 出来高前日比