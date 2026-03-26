乾汽船 [東証Ｓ] が3月26日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の8.5億円→5.5億円(前期は50.2億円)に34.4％下方修正し、減益率が83.1％減→88.9％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の8.5億円→5.6億円(前年同期は17.6億円)に34.0％減額し、減益率が51.2％減→67.8％減に拡大す