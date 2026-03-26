中国メディアの紅星新聞は25日、中国企業が純資産1800万元（約4億1400万円）相当のドイツ企業を8元（約184円）相当で買収したとする記事を配信した。記事によると、深セン証券取引所に上場している寧波大葉園林設備は23日、完全子会社のAL-KO Geräte GmbHがARE Kleinkotz Verwaltungs GmbHの株式100％を1ユーロ（約8元）で取得することを取締役会で承認したと開示した。AREの2025年末時点の純資産は226万9500ユーロ（約1800万