サントリーの「翠ジンソーダ缶」酒税改正を10月に控え、税率が上がる発泡酒や第三のビールから消費者が流れるとみて、酒類各社が缶酎ハイのてこ入れを進める。サントリーは26日、ジンを使った缶酎ハイ「翠ジンソーダ缶」をリニューアルし、値下げすると発表した。各社も新商品を相次いで投入している。翠ジンソーダ缶は、350ミリリットル缶の希望小売価格を31日に212円前後から196円前後に引き下げる。値下げで客を取り戻した