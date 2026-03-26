新興企業を支援するファンド設立を発表した広島大の越智光夫学長（左）ら＝26日午後、広島市南区広島大は26日、県内大学発のスタートアップ（新興企業）を支援するベンチャーキャピタル（VC）が第1号ファンドを設立したと発表した。研究成果を活用した新興企業に対し、起業後も継続した支援で事業化を後押しし、地域経済の発展につなげる狙い。広島銀行や三菱UFJ信託銀行、共同通信社などが12億円弱を上限に出資。期間は10年間を