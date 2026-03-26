日本最古の鋳造貨幣「富本銭」（奈良文化財研究所提供）文化審議会は26日、日本最古の鋳造貨幣「富本銭」の存在を裏付けた「奈良県飛鳥池遺跡出土品」（明日香村）や、論語研究の最重要写本「論語疏巻第六」などの美術工芸品3件を国宝に、46件を重要文化財に指定するよう文部科学相に答申した。答申通り指定される見通しで、美術工芸品の重要文化財は1万997件（うち国宝919件）となる。飛鳥池遺跡は、7世紀後半の工房群で構成