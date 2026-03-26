去年7月、宇城市の住宅で、当時72歳の母親を殺害した疑いで書類送検された息子について、熊本地検は不起訴処分としました。不起訴処分となったのは41歳の無職の男性です。男性は、去年7月、宇城市松橋町曲野の住宅で72歳の母親の首を圧迫するなどし殺害したとして2月25日に書類送検されました。警察は男性が精神疾患で入院中で逃亡の恐れがないとみて、身柄を拘束せず任意で捜査をしていました。警察の調べに対し、男性は、母親を