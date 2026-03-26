歌手の華原朋美（51）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）が保育園を卒園したことを明かし、スーツ×ネクタイで決めた長男の卒園式での記念ショットを公開した。【写真】「スーツ姿決まってますね」「髪型がカッコいいです!!」卒園を迎えた華原朋美の6歳長男「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私の息子が卒園しました」と報告。続けて、長男が生まれた日のことを思い返しながら「当